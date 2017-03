God of War: l'ascia di Kratos riprodotta fedelmente da Man at Arms

Il team diha dato vita a una replica dell'ascia di Kratos vista nei primi trailer e video gameplay del nuovo. Dopo un lavoro certosino che ha richiesto una lunga fase di pianificazione, la squadra è riuscita a dar vita a una riproduzione estremamente fedele dell'arma.

In calce alla notizia trovate il video che mostra il lungo processo di lavorazione e il risultato finale, decisamente lodevole. In passato, i fabbri di Man at Arms hanno riprodotto anche le armi di Bloodborne, Battlefield 1 e Assassin's Creed. Cosa ne pensate della replica dell'ascia di Kratos?