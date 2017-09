ha pubblicato un video diario di sviluppo incentrato sui, i "" della mitologia nordica. Queste creature sono al centro del nuovo podcast diffuso dallo studio e visibile interamente in calce alla notizia.

Nel video, Rafael Grassetti (illustratore) e Bruno Velazquez (animatore) ci parlano del lavoro svolto per disegnare e animare i Draugr, inoltre svelano alcuni retroscena riguardo il design di altre creature come draghi, troll e ogre che incontreremo nel corso dell'avventura.

God of War è atteso per il 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, la data di lancio non è ancora stata resa nota.