God of War per PS4: la storia sarà ambientata prima della nascita dei vichinghi

Rispondendo a una domanda su Twitter, Cory Barlog ha rivelato che la trama disi svolgerà prima della comparsa dei vichinghi. Pur essendo ambientato nelle terre del nord, la civiltà vichinga non apparirà in alcun modo nel nuovo episodio della serie.

"La storia di God of War sarà ambientata in un lasso temporale precedente alla nascita della cività vichinga, che quindi non apparirà nel gioco in alcun modo, mi dispiace." Queste le parole pronunciate da Barlog nel Tweet che trovate in calce alla notizia.

God of War è ancora privo di una data di lancio, maggiori dettagli sul gioco potrebbero arrivare nel corso dell'E3 di Los Angeles, secondo alcuni rumor l'uscita sarebbe prevista per il prossimo autunno, in ogni caso non ci sono ancora conferme in merito.