God of War: il profilo del doppiatore di Kratos conferma l'uscita nel 2017?

Sul profilo Twitter di Christopher Judge , il nuovo doppiatore di Kratos, c'è un indizio che potrebbe confermare la finestra di lancio per il nuovo: nella biografia del doppiatore, infatti, ilè stato indicato come l'anno di pubblicazione del progetto.

A fondo pagina vi abbiamo riportato un'immagine in cui è stato evidenziato il dettaglio in questione: nella descrizione del profilo c'è il titolo del gioco a cui Christopher Judge sta lavorando come doppiatore (God of War) seguito dall'anno di pubblicazione (2017). Naturalmente bisogna attendere un comunicato ufficiale di Sony prima di parlare di date ufficiali per il rilascio del nuovo God of War: possiamo aspettarci qualche novità al prossimo E3?