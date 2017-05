God of War: un retailer portoghese fissa la data di lancio al 14 settembre

è uno dei titoli maggiormente attesi dai possessori di PlayStation 4, ma fino ad oggi non sono state molte le informazioni che abbiamo ricevuto sul nuovo capitolo dell'apprezzata serie di

Tuttavia, il retailer portoghese GamingReplay ha di recente aggiornato la pagina dedicata al titolo, sulla quale ora viene segnata la data di lancio prevista per il prossimo 14 settembre. Si tratta ovviamente di un'informazione non ufficiale, e non sappiamo quanto possa essere attendibile, soprattutto alla luce dei pochi dettagli che possediamo sul gioco.

Ciononostante, come fatto notare da Eurogamer Portugal, non è semplice neanche parlare di placeholder. Questi ultimi, infatti, sono soliti coincidere con l'ultimo giorno di un determinato mese; oltretutto il 14 settembre cadrà di giovedì, giorno nel quale spesso vengono rilasciate le versioni europee dei titoli Sony.

Vi invitiamo in ogni caso a prendere la notizia con le dovute cautele. Un annuncio ufficiale sulla data di lancio di God of War potrebbe arrivare durante il prossimo E3 di Los Angeles.