Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato un poster promozionale direalizzato dalla divisione spagnola diin occasione della: ad una occhiata più approfondita, scopriamo che il manifesto in questione mostra il bollino PEGI 18.

Questo vuol dire che in Europa la nuova avventura di Kratos sarà riservata ai maggiori d 18 anni e non sarà dunque adatta ai più giovani, come facilmente intuibile a giudicare dai primi trailer pubblicati nei mesi scorsi.

God of War è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Sony Santa Monica, la finestra di lancio è ancora avvolta nel mistero, la nuova avventura di Kratos dovrebbe vedere la luce nel corso del 2017 in esclusiva su PlayStation 4.