God of War: il sistema di upgrade coinvolgerà i nani mitologici Brokk ed Eitri

Durante una nuova intervista concessa al PlayStation Magazine (numero #140, ottobre 2017), il game director Cory Barlog ha discusso del sistema di upgrade cheha concepito per il nuovo capitolo della saga di, in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 nei primi mesi del prossimo anno.

Pur non svelando moltissimo, Barlog ha dichiarato che l'intento principale dello studio è stato quello di contestualizzare in maniera credibile il sistema di upgrade all'interno del mondo di gioco, e lasciarsi alle spalle il più semplice sistema adottato nei precedenti capitoli (in cui bastava aprire i menù di gioco per poter scegliere gli upgrade da attivare).

Per fare questo, si è scelto di introdurre i nani mitologici Brokk ed Eitri (creatori del martello di Thor nella mitologia norrenna), i quali saranno responsabili dell'evoluzione delle abilità di Kratos e suo figlio Atreus. Sono lì "per aiutarvi con gli upgrade e per diversificare la prospettiva di combattimento di entrambi i personaggi", ha dichiarato Barlog.

God of War arriverà su PS4 nei primi mesi del 2018.