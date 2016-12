God of War: una cartolina natalizia con gli auguri di Sony Santa Monica

ha pubblicato una cartolina natalizia con protagonistie suo figlio immersi in un gelido panorama e ritratti in un momento di pausa, un break necessario per riprendersi dalle frenetiche battaglie tipiche della serie.

Lo studio augura a tutti buon Natale e felici feste e per l'occasione ringrazia anche l'autore dell'artwork, Matheus Moreira. Ricordiamo che Kratos si prepara a tornare nel nuovo God of War annunciato allo scorso E3 di Los Angeles, il titolo è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4 ma non sappiamo se l'uscita sia prevista nel corso del 2017. Nelle scorse ore, anche Guerrilla Games ha pubblicato una cartolina natalizia dedicata, ovviamente, all'attesissimo Horizon Zero Dawn.