God Wars Future Past: rinviato l'arrivo in occidente per migliorarne la qualità

Nis America ha annunciato che l’arrivo di God Wars: Future Past subirà un ritardo in occidente, stabilendo l’uscita in Europa il 16 giugno e in Nord America il 20 giugno. Secondo lo sviluppatore, il tempo aggiuntivo sarà necessario per migliorare la qualità del prodotto finale.

Spostando l’uscita del titolo, inizialmente previsto per la fine di marzo, il team sarà in grado di apportare ulteriori modifiche al bilanciamento del gameplay, così da garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Kadokawa Games ha dichiarato che gran parte delle modifiche sono dovute al feedback ricevuto dai fan che hanno giocato le due demo precedentemente pubblicate in Giappone.

La nuova data d’uscita per God Wars: Future Past nel nostro paese, dunque, è il 16 giugno 2017, e vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation Vita.