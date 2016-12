GOG: Pillars of Eternity e The Witcher 3 tra gli sconti di fine anno

Per salutare l'anno che se ne va,, il popolare negozio online di, ha deciso di lanciare la nuova serie di sconti "Goodbuy 2016", con cui è possibile mettere le mani su una grande vastità di titoli PC ad un prezzo vantaggioso.

Fra i titoli più altisonanti, spiccano Pillars of Eternity: Hero Edition (-60%), LIMBO (-80%), Inside (-30%), Dragon Age Origins: Ultimate Edition (-75%) Divinity Original Sin: Enhanced Edition (-50%), Starbound (-33%), Grim Dawn (-45%) e diversi sconti fino all'85% su The Witcher 3: Wild Hunt ed espansioni relative. Sono inoltre presenti numerosi sconti sulle serie Bethesda, tra cui troviamo capitoli storici di Quake, DOOM, The Elders Scrolls, e Fallout.

Per l'intero catalogo dei titoli in offerta, vi rimandiamo direttamente sul sito ufficiale di GOG. Quale di questi titoli acquisterete per Natale?