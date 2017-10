ha annunciato di aver collaborato conper riaprire i server di, titolo pubblicato nel lontano 2005 e ancora oggi apprezzato da pubblico e critica. L'infrastruttura online è stata chiusa nel 2014 dopo il fallimento di GameSpy e risultava accessibile solamente tramite strumenti di terze parti.

Oggi Star Wars Battlefront II è tornato su GOG con supporto ufficiale per il multiplayer online e cross-play con la versione Steam. Il gioco è disponibile in offerta speciale al prezzo di 3.39 euro solamente per un periodo limitati, se siete interessati potete effettuare l'acquisto cliccando qui.