Golden Axe entra a far parte della collana SEGA Forever, gratis su iOS e Android

si aggiunge alla collana: a partire da oggi la versione mobile del gioco è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, con annunci pubblicitari removibili pagando la somma di 1,99 euro.

Chiunque non voglia pagare la cifra richiesta potrà giocare senza limitazioni, con la sola presenza di banner e ads pubblicitari. Uscito originariamente nel 1989 in sala giochi e su Mega Drive, Golden Axe ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, dando vita a una serie che conta altri due episodi regolari (Golden Axe II e Golden Axe III) e numerosi spin-off per Game Gear e Master System.

Potete scaricare Golden Axe gratuitamente da App Store e Google Play, buon divertimento!