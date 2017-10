Uscito lo scorso 28 settembre su Nintendo Switch,ha ottenuto un buon successo di critica e pubblico, debuttando al primo posto della classifica Nintendo eShop negli USA e al scondo posto nel Regno Unito, subito dietro a

Gli sviluppatori si sono dichiarati soddisfatti per l'accoglienza ricevuta, considerando che Golf Story è stato pubblicato in contemporanea con titoli ben più blasonati come FIFA 18 e One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition. Sidebar Games è ora al lavoro per pubblicare la prima patch del gioco, la quale andrà a risolvere bug e problemi tecnici segnalati dalla community.