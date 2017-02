GoNNER approderà anche su Nintendo Switch

Uno dei punti chiave del Nintendo eShop è quello di includere diversi titoli Indie di alta qualità, comprendendo anche delle perle pubblicate esclusivamente su PC. Nel corso dell’evento Nindies, è stato annunciato che uno di questi giochi, GoNNER, arriverà anche su Nintendo Switch.

Per quanti non lo conoscessero, GoNNER è un difficilissimo platformer a generazione procedurale con elementi in stile Rogue che racconta la storia di tre amici: Ikk, Morte e una balena spaziale di nome Sally. Il gioco è già disponibile dallo scorso ottobre per PC Windows e macOS, ed arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2017 con contenuti aggiuntivi non ancora specificati.