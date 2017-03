Google festeggia il primo aprile trasformando Maps in Pac-Man

In Italia mancano poche ore all'arrivo del primo aprile, tuttavia in alcune parti del mondo è già scoccata l'ora X e in rete coninciano a diffondersi gli scherzi e gli easter egg delle varie compagnie. Quest'annoha deciso di trasformarein

Il team ha dunque ripreso l'idea utilizzata in occasione del pesce d'aprile 2015, inserendo Ms. Pac-Man al posto della controparte maschile. Per cominciare una partita non dovete fare altro che accedere a Google Maps tramite app o browser, cliccare sul riquadro "Inserisci Gettone" in basso a sinistra e selezionare la porzione di mappa da utilizzare come livello. Siete pronti a scappare dai fantasmi per le strade del mondo?