Gorilla Games: sviluppare Horizon Zero Dawn è stata una scelta rischiosa

A poche settimane dal debutto di, la nuova IP di, il managing director Hermen Hulst è tornato a parlare della genesi del progetto ai microfoni di Gamereactor

Il dirigente ci racconta che quando è stato deciso di creare una nuova IP, molte delle prime idee concepite riguardavano giochi FPS, dal momento che il team nel corso della sua storia si era occupato solo di quel genere: "Per noi non è stato immediatamente logico scegliere un open-world con meccaniche da GDR action, lo studio non aveva esperienza in quel campo allora. Sono passati sei anni, ovviamente le cose sono diverse adesso. È stata un'iniziativa rischiosa, se confrontata con altri concept. Siamo davvero felici di aver preso questa decisione, anche se all'epoca non sapevamo come sarebbe andata, eravamo fuori dalla nostra comfort zone e avevamo tanto da imparare. Sono stati sei anni incredibilmente intensi". Horizon Zero Dawn uscirà il primo marzo esclusivamente su Playstation 4. Recentemente Guerrilla Games ha pubblicato una nuova galleria di immagini e 90 minuti di gameplay.