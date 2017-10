Gran Turismo Sport: 150 auto al lancio; nuove vetture tramite update e download

esordirà il 18 ottobre con circa 150 auto in totale, come rivela il producer della serie, Kazunori Yamauchi al PlayStation Blog. Ognuna delle vetture si andrà ad inserire in una precisa categoria competitiva di appartenenza: qui potete dare uno sguardo al roster provvisorio del gioco, datato luglio 2017.

Yamauchi ha poi continuto, spiegando come il parco auto di partenza del gioco (più ristretto se confrontato con quello dei capitoli precedenti) si amplierà nel corso del tempo "tramite update e download". Nessun Season Pass o Car Pack è ancora stato annunciato da Polyphony Digital, ma è plausibile prevedere che alcune auto saranno rilasciate gratuitamente, mentre altre potrebbero essere incluse in contenuti scaricabili a pagamento.

Gran Turismo Sport sarà disponibile dal 18 ottobre 2017 in esclusiva su PlayStation 4. A questo indirizzo, trovate un video confronto con Forza Motorsport 7.