Gran Turismo Sport: la Closed Beta europea inizia il 15 aprile

Dopo aver concesso agli utenti statunitensi di provare il gioco nelle scorse settimane,ha oggi annunciato l'arrivo della Closed Beta europea di

L'importanza della Closed Beta riservata ai giocatori americani è stata fondamentale per Polyphony per riuscire a testare l'efficienza dell'infrastruttura online e per ricevere il feedback dell'utenza nei riguardi del gameplay di gioco. A questo punto, la software house è pronta ad allargare la versione di prova anche all'Europa: la Closed Beta inzierà da noi sabato, 15 aprile, con orario d'apertura dei server alle ore 15:00 italiane.

Gli orari in cui sarà possibile scendere in pista sono i seguenti:

Weekend: 17:00 - 20:00

Giorni infrasettimanali: 19:00 - 22:00

La Beta vedrà inoltre la presenza della Porsche 911 GT3 RS, che potete ammirare grazie alle immagini che trovate in calce. Per iscrivervi alla Closed Beta europea di Gran Turismo Sport vi basterà raggiungere questo indirizzo.