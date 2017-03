Gran Turismo Sport: annunciata una closed beta per gli utenti statunitensi

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che terrà una sessione open beta per il racing Gran Turismo Sport. Un numero limitato di utenti statunitensti iscritti al PlayStation Network saranno invitati a provare il titolo di Polyphony Digital a partire dal 17 marzo 2017.

Durante questa fase di test, i partecipanti potranno competere online con una selezione di auto e tracciati a rotazione. Per favorire una varietà di configurazioni e testare al meglio l’infrastruttura, veicoli e circuiti saranno sostituiti nel corso del periodo di prova. In particolare, la beta introdurrà due nuovi parametri di gioco: Sportsmanship Rating, che tiene traccia del comportamento dei giocatori su pista, e Driver Rating, che ne registra la velocità complessiva e le performance di gara.

Al momento, la beta è disponibile esclusivamente per i giocatori statunitensi, e avrà inizio il 17 marzo. Gran Turismo Sport è atteso per quest’anno in esclusiva su PlayStation 4.