Gran Turismo Sport avrà sei categorie di auto; pubblicati due nuovi trailer

Dopo aver rivelato il numero totale dei circuiti ha finalmente presentato le categorie competitive delle auto di, titolo ormai prossimo alla sua uscita, fissata per il 18 ottobre su PlayStation 4.

Le circa 150 vetture disponibili al lancio di GT Sport saranno suddivise in un totale di sei categorie: si parte delle auto sportive più comuni, passando per i veri e propri veicoli da comptetizione, fino ad arrivare ai prototipi più ambiziosi: in calce alla notizia, trovate una panoramica completa sulle classi delle auto del gioco (mentre in testata vi abbiamo riportato un nuovo trailer dedicato sia alle auto che ai tracciati).

Gran Turismo Sport uscirà su PlayStation 4 il 18 ottobre 2017. Ricordiamo che dal 9 al 12 ottobre sarà disponibile per il download gratuito una demo del gioco (preload disponibile dal 7 ottobre).