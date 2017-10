Gran Turismo Sport: come importare crediti e auto dalla demo al gioco completo

esce oggi in Europa e per l'occasionericorda a tutti didella demo nel gioco completo. La compagnia ha anche diffuso la (semplicissima) proceduta da mettere in atto per trasferire i salvataggi.

Il procedimento è davvero immediato, vi basterà avviare la versione completa di Gran Turismo Sport con lo stesso account PlayStation Network utilizzato per provare la demo, a questo punto il gioco riconoscerà la presenza di file di salvataggio e avviserà tramite un pop-up nel menu principale.

Il gioco vi chiederà adesso se desiderate importare i salvataggi, vi basterà rispondere affermativamente alla domanda e attendere la fine del processo (della durata di qualche minuto) per poter utilizzare le auto e tutti i crediti sbloccati nella demo a tempo.

GT Sport è disponibile da oggi in Europa esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro, con supporto per PlayStation VR.