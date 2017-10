Gran Turismo Sport debutta alla prima posizione della classifica inglese

è il nuovo leader della classifica inglese: il racing di Polyphony Digital debutta al primo posto della Top 10 UK, lasciandosi alle spalle

Classifica UK 23 Ottobre 2017

Da segnalare anche il buon debutto di WWE 2K18 al quarto posto mentre in quinta e sesta posizione troviamo due titoli usciti la settimana precedente, ovvero La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e The Evil Within 2.

GRAN TURISMO SPORT FIFA 18 SOUTH PARK SCONTRI DI-RETTI WWE 2K18 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA THE EVIL WITHIN 2 DESTINY 2 GRAND THEFT AUTO V FORZA MOTORSPORT 7 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY

Chiudino la Top 10 Destiny 2, GTA V, Forza Motorsport 7 e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.