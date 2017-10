Gran Turismo Sport: la demo non include la modalità VR

La demo a tempo limitato diè disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti, permettendo di provare in anteprima le varie modalità di gioco. Tra queste, però, non è stato incluso il supporto alla

Se possedete PlayStation VR e non vedevate l'ora di provarlo con Gran Turismo Sport, dunque, dovrete prima aspettare la pubblicazione del gioco completo, prevista per il 18 ottobre in esclusiva su PlayStation 4. Per il resto, la demo a tempo limitato (disponibile dal 9 al 12 ottobre) permetterà di provare in anteprima le principali modalità di gioco (Sport, Arcade e Campagna).

Tra le nuove vetture avete dato un'occhiata alla concept car Peugeot L750 R HYbrid?