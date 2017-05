Gran Turismo Sport: Digital Foundry analizza la closed beta su PlayStation 4 Pro

Digital Foundry ha analizzato la Closed Beta disu PlayStation 4 Pro: sulla nuova console, il gioco visualizzato a una risoluzione nativa di 1800p, upscalata a 4K con la tecnica del checkerboard rendering.

Nel complesso, i tecnici di Digital Foundry si dicono soddisfatti per quanto riguarda gli aspetti legati alla risoluzione, anche se gli scenari appaiono sin troppo spogli e il livello di dettaglio di alcune vetture non è ancora perfetto, dobbiamo però ricordare come il gioco sia ancora in fase Closed Beta.

Registrati invece sporadici cali di framerate, non sempre il gioco riesce a girare a 60 fps stabili ma anche in questo caso, sottolinea Digital Foundry, le cose potrebbero cambiare nella versione finale. Recentemente, Polyphony Digital ha pubblicato una patch da 9 GB per la Closed Beta di Gran Turismo Sport che migliora il motore fisico e aggiunge il supporto per nuovi volanti.