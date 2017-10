Gran Turismo Sport: Digital Foundry impressionata dall'utilizzo dell'HDR

ha analizzato la demo di, rimanendo impressionata da come il gioco riesca a sfruttare le potenzialità dell'HDR. Ottime notizie anche per il frame rate suin entrambe le modalità di visualizzazione.

Come vi abbiamo segnalato in una notizia precedente, Gran Turismo Sport offrirà due modalità di visualizzazione distinte su PlayStation 4 Pro, denominate Prioritize Framerate e Prioritize Quality: la prima offre una risoluzione a 1080p con framerate ancorato a 60 fps, mentre la seconda permette di giocare in 4K (tramite checkerboard rendering) a 60 fps (con l'unica eccezione dei replay, che invece andranno a 30 fps).

Stando alle analisi condotte da Digital Foundry, il frame rate di Gran Turismo Sport riesce a convincere anche quando si privilegia la risoluzione, con eventuali cali molto sporadici. L'impiego dell'HDR, promosso a pieni voti, permette di visualizzare contrasti più convincenti (in particolare tra pista e scenario) e una resa ancora più realistica della scena.

Ricordiamo che Gran Turismo Sport uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il 18 ottobre.