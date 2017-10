Gran Turismo Sport: due trailer dedicati alle auto e al circuito Interlagos

hanno pubblicato due nuovi trailer di, permettendoci di dare un'occhiata alle classi delle auto presenti nel gioco e al circuito Interlagos.

In cima alla notizia vi abbiamo proposto il trailer dedicato alle classi delle vetture, una panoramica sulle categorie in cui verranno raggruppate le auto di Gran Turismo Sport: si parte dal Gruppo N per le vetture di serie, passando per le potenti auto da Rally del Gruppo B e per le concept cars del Gruppo X.

A fondo pagina, invece, potete dare un primo sguardo al circuito Interlagos, uno dei tracciati presenti nel gioco. Ricordiamo che Gran Turismo Sport uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il 18 ottobre: nell'attesa non lasciatevi sfuggire la demo a tempo limitato programmata dal 9 al 12 ottobre.