Gran Turismo Sport: ecco i nuovi voti della stampa internazionale

Dopo i primi voti che hanno accompagnato l'uscita di, nelle ultime ore si sono aggiunte altre recensioni pubblicate dalla stampa internazionale. Per il nuovo racing game diinizia a delinearsi una media indicativa su Metacritic.

Attualmente l'unico perfect score è arrivato con il 100/100 di GamingTrend, seguito da numerosi 80/100 assegnati da testate come Twinfinite, Vandal, Hardcore Gamer, US Gamer e Darkstation. Andando più in basso troviamo il 78/100 di Game Informer e il 75/100 di IGN e PlayStation Universe, mentre tra le valutazioni meno esaltanti vi segnaliamo il 60/100 di EGM e Game Revolution, con a chiudere il 55/100 di PlayGround.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Gran Turismo Sport ha totalizzato un punteggio Metascore pari a 75/100. Nell'attesa della nostra recensione, su Everyeye.it potete leggere le nostre prime impressioni sul nuovo racing game di Polyphony Digital.