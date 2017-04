Gran Turismo Sport: un giro al Nürburgring a bordo della Hyundai Gr.4

Lo youtuberha pubblicato un nuovo video gameplay per ladi, in cui possiamo gustarci un giro sul famoso tracciato dela bordo della. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Gli altri filmati di gioco emersi negli ultimi giorni, invece, ci hanno permesso di dare un'occhiata a una gara online e ad alcuni tracciati presenti nel gioco (Sardegna Windmills, Blue Moon Bay e Dragontrail Seaside). Per quanto riguarda il parco automobili, ricordiamo che è stato confermato il ritorno della scuderia Porsche (possiamo vedere in azione la Porsche GT3 RS nell'ultimo trailer in 4K). La versione completa di Gran Turismo Sport uscirà nel corso del 2017 in esclusiva per Playstation 4.

Per saperne di più su tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.