Gran Turismo Sport: in distribuzione i codici per la Closed Beta

Nella giornata di ieri,ha annunciato la Closed Beta europea dial via il prossimo 15 aprile. In queste ore, la compagnia ha iniziato a spedire le prime chiavi agli utenti registrati, i codici sono dunque in arrivo agli utenti selezionati per partecipare alla fase di test.

La Beta di Gran Turismo Sport partirà sabato 15 aprile, Sony ha organizzato una serie di eventi ad orari predefiniti, ovvero dalle 17:00 alle 20:00 nel weekend e dalle 19:00 alle 22:00 nei giorni feriali. Una volta ricevuto il codice, potrete già iniziare a scaricare il client dal PlayStation Store, il file pesa 17 GB.

La versione di prova del gioco offrirà anche la possibilità di vedere in azione la Porsche 911 GT3 RS, la casa tedesca torna in Gran Turismo dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento del marchio precedentemente posseduti in esclusiva da Electronic Arts.

Grazie a Roberto Pansi per la segnalazione.