Gran Turismo Sport: in modalità offline non è possibile nemmeno salvare

A quanto pare la modalità offline dirisulta particolarmente limitata. Stando alle prime testimonianze emerse sul web, mentre non si è connessi alla rete è impossibile accedere a molte feature, inclusa la possibilità di salvare i progressi.

In calce alla notizia vi abbiamo riportato il messaggio di errore che viene visualizzato mentre si tenta di salvare in modalità offline. Stando alle testimonianze di chi ha provato il gioco, la modalità Arcade è l'unica funzione disponibile mentre non si è connessi a internet. Questo significa che per accedere alla maggior parte dei contenuti di Gran Turismo Sport, Campagna inclusa, bisognerà giocare necessariamente in modalità online.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog il mese scorso, del resto, la stessa Sony aveva avvisato che Gran Turismo Sport avrebbe richiesto una connessione a internet per la maggior parte delle sue funzioni, ma a quanto pare la realtà dei fatti sembra descrivere un situazione ancora più drastica.

Ricordiamo che il nuovo racing game di Polyphony è disponibile da oggi su PlayStation 4.