Gran Turismo Sport: nuovo video gameplay dalla Closed Beta

Lo YouTuber "Shirrako" ha pubblicato un nuovo video gameplay di, tratto dalla Closed Beta del gioco attualmente accessibile solamente ai giocatori americani. Il filmato mostra la velocissimasfrecciare sul Circuito di Brands Hatch.

Il video permette di dare uno sguardo al comparto tecnico, il gioco gira a 1080p e 60 fps senza rallentamenti e con effetti avanzati per quanto riguarda l'illuminazione e i riflessi sulla carrozzeria delle auto. Polyphony Digital ha lavorato per ottimizzare l'engine e il risultato sembra decisamente buono, pur trovandosi il gioco ancora in fase Closed Beta.

Gran Turismo Sport è privo di una data di uscita, il lancio è previsto nel corso del 2017 su PlayStation 4, maggiori dettagli verranno diffusi probabilmente all'E3 di Los Angeles.