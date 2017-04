Gran Turismo Sport: un nuovo video gameplay mostra una gara online

Il canale Youtube diha pubblicato un nuovo video gameplay per, in cui possiamo vedere una gara online tratta dalla closed beta del gioco. Il filmato è stato catturato su: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che nella closed beta di Gran Turismo Sport le gare sono disponibili solo in alcuni frangenti della giornata (infatti la maggior parte dei video gameplay emersi negli ultimi giorni mostravano la modalità time trial), ma grazie a questo filmato abbiamo l'opportunità di vederne una in azione. Nell'attesa che il gioco venga pubblicato quest'anno in esclusiva su Playstation 4, vi riproponiamo altri due video gameplay tratti dalla beta e una carrellata di screenshot in alta definizione.