Gran Turismo Sport offrirà due modalità di visualizzazione su PS4 Pro

Il canale YouTube VGTech ha pubblicato una video analisi della versionedella demo di, scoprendo che il gioco offrirà due diverse modalità di visualizzazione su questa console.

Due le opzioni a disposizione, denominate Prioritize Quality e Prioritize Framerate: la prima offre una risoluzione a 1080p con framerate stabile e ancorato a 60 fps, mentre la seconda permette di giocare in 4K (risoluzione non nativa, la risoluzione di partenza non è stata resa nota) a 60 fps, con l'unica eccezione dei replay, i quali andranno a 30 fps.

La demo a tempo di Gran Turismo Sport è ufficialmente terminata nelle scorse ore, il gioco completo sarà disponibile dal 17 ottobre su PlayStation 4 e PS4 Pro.