Gran Turismo Sport per PlayStation VR è giocabile al CES 2017

è presente al CES di Las Vegas che si sta svolgendo in questi giorni nella città del Nevada e per l'occasione il colosso nipponico ha portato una demo digiocabile con il visore

Altre postazioni sono poi dedicate a Farpoint, sparatutto che utilizza il controller PlayStation VR Aim, ancora non disponibile sul mercato. Nel momento in cui scriviamo non sono trapelati video della versione VR di Gran Turismo Sport dal CES di Las Vegas ma è probabile che nelle prossime ore possano arrivare filmati off-screen e video gameplay. Ricordiamo che il gioco è ancora privo di una data di uscita, il lancio è stato confermato per il 2017, in esclusiva su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro).