Gran Turismo Sport: la Porsche 911 GT3 RS sfreccia nel nuovo trailer in 4K

Recentementehanno confermato il ritorno del marchioin. Il trailer che vi proponiamo oggi ci mostra duesfrecciare sul Nürburgring Nordschleife, celebre circuito tedesco.

Una buona occasione per osservare qualche spezzone di gameplay in 4K e ammirare la potenza delle automobili. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che dal 15 aprile la closed beta di Gran Turismo Sport è disponibile anche in Europa, gli utenti interessati possono provare a iscriversi sul sito ufficiale del gioco. Sulle pagine di Everyeye trovate alcuni screenshot in alta definizione e gli ultimi video gameplay pubblicati dalla software house.