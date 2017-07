Gran Turismo Sport: pubblicata una nuova galleria di immagini

Nella giornata di oggi,ha reso pubblica una nuova galleria di screenshot dedicati a, nuovo capitolo della celebre saga automobilistica atteso su PlayStation 4 il prossimo 18 ottobre.

Grazie agli scatti, possiamo per la prima volta dare un'occhiata al Kyoto Driving Park, circuito fittizio dalle modeste dimensioni, di cui sarà presente almeno una variante all'interno della build definitiva del gioco. Molte, come di consueto, le vetture presenti nelle immagini, tra cui figurano anche la Honda Civic Type R e l'Audi Quattro S1 Pikes Peak, per la prima volta mostrate pubblicamente da Polyphony.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Gran Turismo Sport uscirà il 10 ottobre su PS4. A questo indirizzo, trovate tutte le informazioni sulle edizioni speciali del titolo.