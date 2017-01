Gran Turismo Sport sarà giocabile al Tokyo Auto Salon 2017

ha annunciato chesarà presente al Tokyo Auto Salon 2017, evento che si svolgerà al Makuhari Messe di Chiba (stessa location del Tokyo Game Show) dal 13 al 15 gennaio.

Per l'occasione, il publisher ha allestito uno stand interamente dedicato al gioco, nel quale sarà possibile provare Gran Turismo Sport su PS4 Pro (per la prima volta in Giappone) insieme alla versione per PlayStation VR, sia in singolo che in multiplayer. Per quanto riguarda l'Occidente, invece, Sony ha comunicato che GT Sport sarà presente in forma giocabile al CES di Las Vegas, in programma fino all'8 gennaio.