Gran Turismo Sport si mostra in tre nuovi video gameplay

In occasione dell'Ani-Com & Games di Hong Kong,è tornata a mostrare in azione con tre nuovi video gameplay l'atteso, previsto all'uscita il prossimo 18 ottobre su PS4.

Due dei filmati vedono protagonista il circuito della Tokyo Expressway, sul quale vediamo sfrecciare una una Subaru WRX GR.B Rally Car. In un terzo video, abbiamo invece il celebre circuito Nürburgring 24h (comprensivo della Nordschleife e del settore dedicato alla Formula 1): qui possiamo assistere ad una Bugatti Vision Gran Turismo in azione, sebbene le dubbie abilità alla guida del giocatore, in questo caso, non contribuiscano molto alla causa.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Gran Turismo Sport è atteso su PS4 il 18 ottobre.