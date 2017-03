Alè stata annunciata oggi la nuova: la vettura sarà inclusa anche in, per l'occasioneha pubblicato un trailer incentrato su questo bolide.

In calce alla notizia trovate anche alcuni screenshot che mostrano la Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo Pininfarina in azione, ricordiamo che gli sviluppatori hanno confermato che l'auto in questione apparirà esclusivamente in Gran Turismo Sport e non sarà disponibile in altri giochi di corse.

Gran Turismo Sport è atteso nel corso del 2017 su PlayStation 4, la finestra di lancio non è stata resa nota, tuttavia il titolo potrà essere provato al PAX East di Boston in programma dal 10 al 12 marzo.