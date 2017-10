Gran Turismo Sport: uno sguardo alla concept car Peugeot L750 R HYbrid

Con la demo didisponibile alla prova fino al 12 ottobre, i giocatori stanno avendo l'opportunità di provare le varie auto presenti nel titolo. Tra queste, ci sono concept car appositamente create per il gioco come la: vediamola in un paio di immagini.

La Peugeot L750 R HYbrid si presenta come una concept car basata sul modello L500 R, una creazione digitale che può distinguersi per un design estremo in termini di aerodinamica e prestazioni. Stando alle informazioni riportate in Gran Turismo Sport, la Peugeot L750 R HYbrid pesa soltanto 825 kg (175 kg in meno rispetto alla L500 R), monta un motore a benzina di 580 CV e può far scattare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi.

Quali auto vi stanno impressionando maggiormente nella demo di Gran Turismo Sport?