Gran Turismo Sport: un rivenditore fissa la data di uscita al 20 aprile [Rumor]

Inizialmente in arrivo nel novembre del 2016, il debutto diè stato posticipato al 2017 da, cosicché la casa nipponica potesse mettersi al lavoro per limare tutte le imperfezioni della sua nuova iterazione della storica serie automobilistica.

Un retailer finlandese, tuttavia, ha oggi aggiornato la sua pagina dedicata al titolo, fissando l'uscita del gioco al prossimo 20 aprile. Trovandoci a meno di un mese dalla data specificata, la previsione non sembra essere molto realistica, e potrebbe quindi trattarsi di un semplice placeholder del rivenditore.

In attesa che siano Sony e Polyphony Digital ad esprimersi al riguardo, ricordiamo che Gran Turismo Sport è atteso su PS4 nel corso del 2017. Il titolo è attualmente in fase di Closed Beta (accessibile solo per gli utenti americani): qui potete dare uno sguardo ad un recente video di gameplay tratto dalla versione di prova.