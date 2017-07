Gran Turismo Sport: vediamo la Campagna e la nuova Photo Mode in azione

Due nuovi video pubblicati da IGN.com ci mostrano in azione la Campagna single player e la Scapes Photo Mode di. I filmati, entrambi realizzati a 4K/60fps, sono accompagnati dal commento di

A questo indirizzo trovate il video dedicato alla Campagna single player di Gran Turismo Sport, mentre a quest'altro potete vedere in azione la nuova Scapes Photo Mode, in cui sarà possibile immortalare i nostri bolidi sullo sfondo delle varie location disponibili. Come confermato dal Director Yamauchi nella parte finale del trailer, inoltre, la versione definitiva di Gran Turismo Sport includerà sia i danni estetici che meccanici.

Ricordiamo che il titolo uscirà in esclusiva per Playstation 4 il prossimo 18 ottobre.