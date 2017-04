Gran Turismo Sport: vediamo in nuovi tracciati in azione

Pochi giorni fa,ha introdotto tre nuovi tracciati in, vale a dire: potete vederli in azione sunei nuovi video gameplay che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Per la disponibilità dei video ringraziamo i canali Youtube di Shirrako, Trotfu, StrangeWorld e MuiMuiGame TV. Questi filmati di gameplay, inoltre, ci permettono ancora una volta di apprezzare la qualità grafica di Gran Turismo Sport raggiunta su Playstation 4 Pro (a tal proposito vi riportiamo una ricca galleria di screenshot in alta definizione). Non vedete l'ora di provare il gioco con mano? Vi ricordiamo che la closed beta europea di Gran Turismo Sport parte proprio dal 15 Aprile.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.