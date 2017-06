La closed beta diè arrivata alla versione, implementando una serie di migliorie al motore fisico e al comparto audio del gioco. In calce alla notizia vi abbiamo riportato cinque video gameplay in cui possiamo vedere in azione questi miglioramenti

Oltre ad avere eliminato alcuni bug, la closed beta 1.06 di Gran Turismo Sport ha bilanciato l'intensità del Force Feedback, aggiornato il comparto audio, migliorato l'esperienza di gioco online e altro ancora: a questo indirizzo potete consultare il changelog completo dell'aggiornamento. Lasciandovi alla visione dei video, vi ricordiamo che la versione completa di Gran Turismo Sport uscirà nel corso del 2017 in esclusiva su Playstation 4.