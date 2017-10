A poco più di una settimana dall'uscita ufficiale,mette a disposizione degli utenti PlayStation 4 una demo a tempo di, che permette di testare le tre modalità principali (Sport, Arcade e Campagna)che troveremo nella versione completa del gioco.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova della demo di Gran Turismo Sport ricordandovi che il gioco uscirà il 17 ottobre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro con supporto per il visore PlayStation VR. La demo di GT Sport sarà disponibile fino al 12 ottobre, la versione di prova non include il supporto per PlayStation VR.