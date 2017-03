Gran Turismo Sport: video gameplay offscreen dal PAX East

Il canale YouTube "PhotoVideoSamplesEtc" propone un nuovo video gameplay offscreen diper PlayStation 4 registrato in occasione del PAX East di Boston. Il filmato permette di dare uno sguardo ad alcuni circuiti e auto presenti nel nuovo episodio della serie.

Ricordiamo che Gran Turismo Sport è ancora privo di una finestra di lancio, al PAX, Sony ha annunciato una Closed Beta per gli utenti americani che partirà il 17 marzo. Al momento, questa fase di test non sarà aperta ai giocatori europei ma Polyphony ha confermato che presto la beta sarà accessibile anche nel nostro continente, restiamo in attesa di maggiori dettagli in merito.