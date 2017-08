Gran Turismo Sport: un video mette a confronto HDR + Wide Color e SDR

Durante lache si sta tenendo in queste ore a Kuala Lumpur,ha mostrato un video comparativo diche mostra il gioco in modalità HDR + Wide Color e SDR (Standard Dyamic Range sRGB).

Il producer della serie ha rivelato che circa il 10% delle auto presenti neo precedenti episodi della saga avevano dei colori molto particolari che non potevano essere riprodotti sugli schermi SDR, tra cui il Rosso Ferrari e il tipico arancione McLaren. Infin, scopriamo che Gran Turismo Sport supporterà 10.000 nits di luminosità (contro i 1.000 della maggior parte del televisori HDR), fine il range dello spazio colori è più ampio del 64% rispetto a quello dei normali TV sRGB.

Gran Turismo Sport è atteso per il 17 ottobre in Europa, in esclusiva su PlayStation 4, secondo alcuni rumor una nuova beta potrebbe partire a fine agosto, sebbene non ci siano certezze a riguardo.