Gran Turismo Sport: i voti delle prime recensioni internazionali

Le testate internazionali hanno iniziato a pubblicare le prime recensioni di, nuovo episodio della serie racing diin uscita oggi in Nord America e domani (mercoledì 18 ottobre) in Europa.

Al momento sono stati pubblicati solamente i voti di GamsRadar Plus (4/5) e DarkStation (8/10) mentre Eurogamer.net si esprime con il giudizio "Raccomandato". Il Metascore su Metacritic non è ancora stato elaborato, la media voto degli utenti è invece pari a 8,2.

In linea generale, le prime recensioni parlano di un titolo di qualità ma comunque meno ricco rispetto ai precedenti episodi e in particolar rispetto a Forza Motorsport 7, giudicato più completo dal punto di vista dei contenuti. I redattori lodano in particolare il comparto tecnico, specialmente su PS4 Pro, mentre non ci sono ancora giudizi riguardo il supporto per PlayStation VR.