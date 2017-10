Gran Turismo Sport: Yamauchi spiega l'assenza della classica modalità Carriera

Come tutti fan non avranno mancato di notare,, disponibile da oggi in esclusiva PlayStation 4, non presenta la canonica modalità Carriera, tanto apprezzata dai giocatori dei passati episodi della serie.

Essendo Gran Turismo Sport un gioco in gran parte dedicato al comparto multiplayer, in molti hanno pensato che l'esclusione di una vera e propria modalità GT fosse qualcosa di prevedibile e comprensibile.

A chiarire una volta per tutte la situazione, giungono quest'oggi le parole di Kazunori Yamauchi, storico producer della serie, che ha spiegato come Polyphony Digital abbia in realtà deciso di trasformare e "semplificare" la modalità per renderla più appetibile al grande pubblico.

"La gente dice che non c'è più la modalità GT, ma non è vero. In un certo senso, ciò che in passato chiamavamo con il nome di modalità GT è rispecchiato oggi nelle Mission Challange. È single player, ci sono vari tipi di corse, con differenti regolazioni, e puoi settare le auto che hai acquistato per partecipare a queste gare.

Vent'anni fa, quando sviluppammo il primo Gran Turismo, la gente sapeva cosa accade quando cambi il filtro dell'aria, o come agisce un rapporto di compressione incrementato sulle auto. Ma i nuovi utenti non possiedono più queste conoscenze perché non sono più così tanto interessati alle auto, quindi abbiamo semplificato cosicché poteste fare esattamente le stesse cose del passato e risultasse più user-friendly entrare a bordo dei veicoli".

Gran Turismo Sport è disponibile su PlayStation 4. La serie automobilistica di Polyphony ha raggiunto 76.90 milioni di copie vendute a marzo 2017.