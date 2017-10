Gran Turismo: Yamauchi e Yoshida raccontano la nascita della serie

Per celebrare idi, il director Kazunori Yamauchi e il presidente diShuhei Yoshida hanno raccontato la nascita della serie. Scopriamo le origini del "Real Driving Simulator" che ha saputo appassionare molti giocatori dell'universo

Nel lontano 1993, un anno prima del debutto di PlayStation in Giappone, il giovane Shuhei Yoshida ebbe l'occasione di conoscere Yamauchi: "Ricordo di essere rimasto colpito dalle sue conoscenze, dalla sua passione e determinazione a imparare come realizzare videogiochi con tecnologia grafica 3D in tempo reale", dichiara l'attuale presidente di Sony Worldwide Studios.

"Ricordo che si avvicinò a programmatori che lavoravano su grafica 3D e motori fisici, che scrivevano regolarmente degli articoli su riviste, per convincerli a unirsi al suo team e realizzare il progetto dei suoi sogni. Aveva il carisma necessario a convincere le persone del suo team di poter realizzare qualcosa di impossibile per quel tempo.", continua Yoshida, raccontando che il desiderio di Yamauchi era quello di realizzare un simulatore di guida realistico.

Proprio sul concetto di simulazione, Yamauchi ha volto fornire un punto di vista interessante: "Per me, guidare una vera auto non dev'essere un compito difficile. Spesso è più facile che farlo in un simulatore. Alla gente viene naturale controsterzare quando l'auto slitta, quindi sono sempre stato convinto che una simulazione realistica non avrebbe reso la guida difficile, perché nel mondo reale non lo è."

Nel resto dell'intervista, disponibile a questo indirizzo sul PlayStation Blog ufficiale, Kazunori Yamauchi e Shuhei Yoshida raccontano una serie di retroscena che hanno portato alla nascita di Gran Turismo, in cui apprendiamo che lo stesso Yamauchi contribuì al progetto di PlayStation e del primo controller della console.

Con l'occasione ricordiamo che il prossimo capitolo della serie, Gran Turismo Sport, sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 18 ottobre.